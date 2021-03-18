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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все сферы госсектора и бизнеса - в электронный формат Цифровое развитие Беларуси на ближайшие пять лет. Совет Министров утвердил госпрограмму, в которой четко и пошагово написано, как наша страна будет переходить в...

Цифровое развитие Беларуси на ближайшие пять лет. Совет Министров утвердил госпрограмму, в которой четко и пошагово написано, как наша страна будет переходить в электронный формат. Причем, новшества касаются всех сфер: и госсектора, и бизнеса, и медицины. Разработают типовые платформы "Умный город" и "Умный регион". Они должны стать ядром для развития любого белорусского города или региона, базой для аккумулирования всей информации о его жизни.О новой программе и приоритетных направлениях цифровизации, и что в итоге мы получим, наш корреспондентспросила у заместителя министра связи и информатизации Беларуси