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Все сферы госсектора и бизнеса - в электронный формат

19.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Цифровое развитие Беларуси на ближайшие пять лет. Совет Министров утвердил госпрограмму, в которой четко и пошагово написано, как наша страна будет переходить в электронный формат. Причем, новшества касаются всех сфер: и госсектора, и бизнеса, и медицины. Разработают типовые платформы "Умный город" и "Умный регион". Они должны стать ядром для развития любого белорусского города или региона, базой для аккумулирования всей информации о его жизни.

О новой программе и приоритетных направлениях цифровизации, и что в итоге мы получим, наш корреспондент Вероника Бута спросила у заместителя министра связи и информатизации Беларуси (видео). 

 
 
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Цифровое развитие Беларуси на ближайшие пять лет. Совет Министров утвердил госпрограмму, в которой четко и пошагово написано, как наша страна будет переходить в...
 
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