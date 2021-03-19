Зима не уходит. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Если сняли пуховики, надевайте обратно — зима из Гомеля пока никуда не уходит, предупреждает pogoda.by.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу ночью будет минусовая температура, а днем — всего +3°C и мокрый снег.

В воскресенье +5°C, ветер порывами до 12 м/с и весь день будет мести метель.

Хороших выходных, друзья!

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