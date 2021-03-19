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Зима не уходит. Погода в Гомеле в выходные
19.03.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если сняли пуховики, надевайте обратно — зима из Гомеля пока никуда не уходит,
В субботу ночью будет минусовая температура, а днем — всего +3°C и мокрый снег.
В воскресенье +5°C, ветер порывами до 12 м/с и весь день будет мести метель.
Хороших выходных, друзья!
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Если сняли пуховики, надевайте обратно - зима пока никуда не уходит.
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