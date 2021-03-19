Сыро и пасмурно, но не холодно. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные погода в Витебске существенно не изменится: будет все так же слякотно, сыро, пасмурно — но не холодно, прогнозирует pogoda.by.



Фото с сайта gallery.ru

В субботу ночью до -6°C, а днем — до -2°C. Снег.

В воскресенье в дневные часы до -2°C. Ветрено, снег, метель.

Хороших вам выходных, друзья!

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