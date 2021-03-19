|
Сыро и пасмурно, но не холодно. Погода в Витебске в выходные
19.03.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные погода в Витебске существенно не изменится: будет все так же слякотно, сыро, пасмурно — но не холодно,
В субботу ночью до -6°C, а днем — до -2°C. Снег.
В воскресенье в дневные часы до -2°C. Ветрено, снег, метель.
Хороших вам выходных, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные погода существенно не изменится: будет все так же слякотно, сыро, пасмурно, но не холодно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)