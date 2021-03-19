Мокрый снег и сильный ветер. В эти выходные весны не будет

Источник материала: Tut.by

Весну в эти выходные не ждите, предупреждает брестчан pogoda.by . В городе будет сыро, прохладно и ветрено.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу будет переменная облачность, возможен кратковременный снег. Воздух прогреется до +5°С.

В воскресенье — сплошная облачность и сильный ветер. Порывы будут достигать 13 м/с. Обещают кратковременный мокрый снег во второй половине дня. Столбик термометра поднимется до +5°С.

Хороших выходных, друзья!