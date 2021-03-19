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Мокрый снег и сильный ветер. В эти выходные весны не будет
19.03.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весну в эти выходные не ждите, предупреждает брестчан
В субботу будет переменная облачность, возможен кратковременный снег. Воздух прогреется до +5°С.
В воскресенье — сплошная облачность и сильный ветер. Порывы будут достигать 13 м/с. Обещают кратковременный мокрый снег во второй половине дня. Столбик термометра поднимется до +5°С.
Хороших выходных, друзья!
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