Эвтаназию легализовали в Испании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Нижняя палата испанского парламента окончательно одобрила закон, разрешающий эвтаназию, сообщается на сайте конгресса.

"За" проголосовали 202 депутата, "против" 141 и двое воздержались. Отмечается, что закон вступит в силу через три месяца после публикации в официальном правительственном бюллетене.

В новом законе говорится, что "оказать помощь в смерти" могут попросить люди, страдающие тяжелыми, хроническими или неизлечимыми заболеваниями, вызывающими невыносимые физические или психологические страдания. Однако процедура будет оказана в случае, если пациент является дееспособным и попросит добровольно и осознанно провести ее.

Эвтаназию разрешено делать любому совершеннолетнему подданному страны или имеющему вид на жительство в Испании. Запрос рассмотрят медики и специальная комиссия.

Премьер Испании Педро Санчес одобрил принятие закона и отметил, что "закон об эвтаназии, широко востребованный в обществе, наконец, становится реальностью". Несколько общественных объединений, однако, выступили против закона – правая народная партия и крайне правая VOX намерены обжаловать его в Конституционном суде. Согласно опросам, 80% испанцев поддержало законопроект о добровольной смерти.

Первым государством, которое легализовало эвтаназию, стали Нидерланды - власти разрешили эту практику в 2002 году. Затем процедуру разрешили в Бельгии, Канаде, Люксембурге, Германии и Колумбии. Эвтаназия также легализована в некоторых штатах Америки.