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Сроки криминологической экспертизы правовых актов сократили в Беларуси

19.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Криминологическая экспертиза правовых актов в Беларуси будет проводиться семь дней - вместо 10, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 18 марта. Он отвечает общей стратегии указа, принятого в ноябре прошлого года, - "О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности". Уточняется, что новый нормативный акт должен повысить не только качество юридической обработки документов, но и оперативность их принятия.

Указ изменяет порядок проведения криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов: совершенствуется методология экспертизы, оптимизируется порядок устранения замечаний, данных по ее итогам.

Кроме того, сокращается с 10 до 7 рабочих дней общий срок проведения криминологической экспертизы. Экспертиза срочного проекта должна проводиться не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

Криминологическая экспертиза проводится для выявления в проектах нормативных правовых актов (нормативных правовых актах) норм, применение которых может повлечь негативные последствия в разных сферах общественных отношений из-за наличия рисков криминогенного характера. 

Криминологическая экспертиза проводится государственным учреждением "Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь" после обязательной юридической экспертизы.

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Теги: Минск
 
 
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Новым указом предусмотрено, что повышается не только качество юридической обработки документов, но и оперативность их принятия.
 
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