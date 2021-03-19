|
Сроки криминологической экспертизы правовых актов сократили в Беларуси
19.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар – Sputnik. Криминологическая экспертиза правовых актов в Беларуси будет проводиться семь дней - вместо 10, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 18 марта. Он отвечает общей стратегии указа, принятого в ноябре прошлого года, - "О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности". Уточняется, что новый нормативный акт должен повысить не только качество юридической обработки документов, но и оперативность их принятия.
Указ изменяет порядок проведения криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов: совершенствуется методология экспертизы, оптимизируется порядок устранения замечаний, данных по ее итогам.
Кроме того, сокращается с 10 до 7 рабочих дней общий срок проведения криминологической экспертизы. Экспертиза срочного проекта должна проводиться не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
Криминологическая экспертиза проводится для выявления в проектах нормативных правовых актов (нормативных правовых актах) норм, применение которых может повлечь негативные последствия в разных сферах общественных отношений из-за наличия рисков криминогенного характера.
Криминологическая экспертиза проводится государственным учреждением "Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь" после обязательной юридической экспертизы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым указом предусмотрено, что повышается не только качество юридической обработки документов, но и оперативность их принятия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)