Новые часы появятся на ратуше в Витебске. Что о них известно

Источник материала: Tut.by

Городские власти задумали к лету заменить главные часы Витебска — на башне ратуши. Это обойдется в 35 тыс. рублей, сообщают «Народные новости Витебска».



Фото: Сергей Серебро

Часы на ратуше проработали уже почти полвека. Особенность их такова, что зачастую на разных циферблатах горожане видят разное время.

Куранты решили обновить. «Горсвет» проводит закупку часовой станции с четырьмя механизмами. Новое устройство должно обеспечивать погрешность суточного хода не более 0,5 секунды.

Вместе с механизмами заменят и стрелки на часах — но они будут такими же, как и нынешние. Циферблаты останутся прежними.

Новые часы на витебской ратуше собираются смонтировать до конца мая.

Ориентировочная стоимость их покупки и установки — 35 тысяч рублей. Деньги на это выделяют из городского бюджета.

В 2019 году ремонтировали часы на здании облисполкома.

Нынешние часы на ратуше в Витебске установили в конце 1973 года — в преддверии празднования 1000-летия города в 1974 году. Их механизм произвели на Ереванском часовом заводе, а циферблат и стрелки изготовили местные заводы.

Часы на ратуше каждые 6 часов исполняли фрагмент мелодии песни «Радзіма мая дарагая», музыку к которой написал Владимир Оловников. Но эта функция давно не работает.