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Ремонт выхода со станции метро «Октябрьская» продлили еще на две недели
19.03.2021 09:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выход № 1−2 станции «Октябрьская» закрывали на три недели из-за ремонта. Заработать он должен был 19 марта, но ремонтные работы продлили еще на две недели. Об этом
«В связи с проведением необходимого комплекса работ, в период с 20 марта по 2 апреля 2021 года продлен ремонт выхода № 1−2 станции „Октябрьская“. В этот период данный выход будет полностью закрыт», — говорится в сообщении.
Минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.
Напомним, выход № 1−2 станции «Октябрьская» закрыли 26 февраля из-за ремонта. Планировалось, что он откроется 19 марта.
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Минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.
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