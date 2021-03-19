Ремонт выхода со станции метро «Октябрьская» продлили еще на две недели

Источник материала: Tut.by

Выход № 1−2 станции «Октябрьская» закрывали на три недели из-за ремонта. Заработать он должен был 19 марта, но ремонтные работы продлили еще на две недели. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.



Иллюстрация: пресс-служба Минского метрополитена

«В связи с проведением необходимого комплекса работ, в период с 20 марта по 2 апреля 2021 года продлен ремонт выхода № 1−2 станции „Октябрьская“. В этот период данный выход будет полностью закрыт», — говорится в сообщении.

Минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.

Напомним, выход № 1−2 станции «Октябрьская» закрыли 26 февраля из-за ремонта. Планировалось, что он откроется 19 марта.