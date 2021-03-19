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Ремонт одного из выходов метро "Октябрьская" продлен еще на две недели

19.03.2021 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Выход №1-2 станции "Октябрьская" будет закрыт с 20 марта по 2 апреля, сообщила пресс-служба столичной подземки в пятницу.

Как говорится в сообщении, ремонт продлен из-за "проведения необходимого комплекса работ". Ранее он здесь проводился с 26 февраля по 19 марта.

"С 20 марта по 2 апреля выход №1-2 станции "Октябрьская" будет полностью закрыт", - отметила пресс-служба.

Минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.

Выход №1-2 ведет к проспекту Независимости. Справа через дорогу находится Белорусский драматический театр имени Янки Купалы, Александровский сквер.

Ремонтные работы на выходах из минских станций метро проводились в течение 2020 года - в порядок привели более десяти станций на Автозаводской и Московской линиях столичной подземки.

Как идет строительство третьей линии?

В Минске в ноябре прошлого года были открыты станции "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь" третьей линии метро – Зеленолужской. Планируется, что третья ветка соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром, ее протяженность составит 17,2 километра. Всего на новой линии будет 14 станций.

YouTube/ Минскметрострой
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К слову, недавно проходческий щит "Алеся" закончил прокладку правого перегонного тоннеля между будущими станциями третьей линии метро "Аэродромная" и "Неморшанский сад". Планируется, что новые станции - "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец" - будут открыты к середине 2023 года.

Строители обещают в марте приступить к строительству "Слуцкого гостинца", к маю 2021 года забетонировать "Аэродромную" и начать отделочные работы, к октябрю планируют завершить строительство "Неморшанского сада".

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее работы планировалось завершить до 19 марта, но они были продлены еще на две недели; Минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.
 
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