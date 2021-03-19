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Снова мороз и снег. Погода в Могилеве в выходные

19.03.2021 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не спешите прятать теплые вещи: в Могилеве пока еще холодно, а в ближайшие дни ожидаются еще и снегопады. В выходные погода будет противоречивой: сначала — солнце, потом — метель. По данным pogoda.by, в начале следующей недели также будут снегопады.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 19 марта, днем будет до +2 °С, к вечеру прогнозируют до -4 °С, возможен снег.

Первая половина субботы будет солнечной, во второй ожидаются небольшие снегопады. Днем также будет до +2 °С, утром и вечером — морозы до -4 °С.

В воскресенье, 21 марта, будет ветрено, весь день прогнозируют снегопады и даже метели. При этом температура воздуха останется прежней: +2…-4 °С.

В понедельник погода существенно не изменится: снег, метель, днем — оттепель, в темное время суток — небольшой мороз.

А пока — хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Не спешите прятать теплые вещи: в Могилеве пока еще холодно/
 
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