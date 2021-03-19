|
Снова мороз и снег. Погода в Могилеве в выходные
19.03.2021 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не спешите прятать теплые вещи: в Могилеве пока еще холодно, а в ближайшие дни ожидаются еще и снегопады. В выходные погода будет противоречивой: сначала — солнце, потом — метель. По
Сегодня, 19 марта, днем будет до +2 °С, к вечеру прогнозируют до -4 °С, возможен снег.
Первая половина субботы будет солнечной, во второй ожидаются небольшие снегопады. Днем также будет до +2 °С, утром и вечером — морозы до -4 °С.
В воскресенье, 21 марта, будет ветрено, весь день прогнозируют снегопады и даже метели. При этом температура воздуха останется прежней: +2…-4 °С.
В понедельник погода существенно не изменится: снег, метель, днем — оттепель, в темное время суток — небольшой мороз.
А пока — хороших выходных!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не спешите прятать теплые вещи: в Могилеве пока еще холодно/
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)