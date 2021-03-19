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Снег, метель и небольшие заморозки. Погода в Гродно в выходные
19.03.2021 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно вернется зима. Будет прохладно, снежно и ветрено. Утром и вечером — заморозки,
В субботу пасмурно. Возможен снег. Утром и вечером — небольшой морозец. Будет до -4°C. Днем до +2°C.
В воскресенье в городе будет также пасмурно и снежно. Возможна метель и сильный ветер. Днем — до +3°C. Утром — заморозки, вечером — около нуля.
Хороших выходных!
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Будет прохладно, снежно и ветрено.
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