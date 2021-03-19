ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ начинает масштабную профилактическую акцию "Будь в безопасности!"

19.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

ГАИ сегодня начинает масштабную профилактическую акцию "Будь в безопасности!". Ее цель - снизить количество ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Только в этом году в результате наездов 38 человек погибли и 143 получили травмы.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси: "Наряды ГАИ будут дежурить у нерегулируемых пешеходных переходов. А сотрудники ДПС отработают участки дорог, улицы населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов и проконтролируют соблюдение правил как водителями, так и пешеходами, велосипедистами и возчиками гужевого транспорта".

Не уверен - не обгоняй!

Также инспекторы сейчас ведут скрытый контроль загородных трасс для снижения аварийности. И обращают внимание на обгоны - в последнее время участились случаи выезда машин на встречку с лобовыми столкновениями. К этому зачастую приводит беспечность водителей. Какие результаты приносит такой контроль – смотрите сегодня в итоговой программе "Зона Х" на телеканале "Беларусь 1".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ сегодня начинает масштабную профилактическую акцию "Будь в безопасности!". Ее цель - снизить количество ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Только в этом...
 
Новости дня
Новости общества
 
Зима не уходит. Погода в Гомеле в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by