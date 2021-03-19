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Не уверен - не обгоняй!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ начинает масштабную профилактическую акцию "Будь в безопасности!" ГАИ сегодня начинает масштабную профилактическую акцию "Будь в безопасности!". Ее цель - снизить количество ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Только в этом...

ГАИ сегодня начинает масштабную профилактическую акцию "Будь в безопасности!". Ее цель - снизить количество ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Только в этом году в результате наездов 38 человек погибли и 143 получили травмы.Также инспекторы сейчас ведут скрытый контроль загородных трасс для снижения аварийности. И обращают внимание на обгоны - в последнее время участились случаи выезда машин на встречку с лобовыми столкновениями. К этому зачастую приводит беспечность водителей. Какие результаты приносит такой контроль – смотрите сегодняна телеканале