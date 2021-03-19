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ГАИ начинает масштабную профилактическую акцию "Будь в безопасности!"
19.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГАИ сегодня начинает масштабную профилактическую акцию "Будь в безопасности!". Ее цель - снизить количество ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Только в этом году в результате наездов 38 человек погибли и 143 получили травмы.
Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси: "Наряды ГАИ будут дежурить у нерегулируемых пешеходных переходов. А сотрудники ДПС отработают участки дорог, улицы населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов и проконтролируют соблюдение правил как водителями, так и пешеходами, велосипедистами и возчиками гужевого транспорта".
Не уверен - не обгоняй!Также инспекторы сейчас ведут скрытый контроль загородных трасс для снижения аварийности. И обращают внимание на обгоны - в последнее время участились случаи выезда машин на встречку с лобовыми столкновениями. К этому зачастую приводит беспечность водителей. Какие результаты приносит такой контроль – смотрите сегодня
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ГАИ сегодня начинает масштабную профилактическую акцию "Будь в безопасности!". Ее цель - снизить количество ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Только в этом...
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