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В субботу в Миноблисполкоме прямую линию проведет первый заместитель председателя Сергей Левкович
19.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо традиции в субботу на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.
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По традиции в субботу на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит...
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