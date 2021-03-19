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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан

19.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня прием проведет министр связи и информатизации  Константин Шульган. 

24 марта на вопросы граждан ответит министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. 

26 марта запланирован прием граждан  министром финансов Юрием Селиверстовым

Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра. Регистрация по телефонам: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69.

 
 
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Сегодня прием проведет министр связи и информатизации  Константин Шульган.  24 марта на вопросы граждан ответит министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.  ...
 
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