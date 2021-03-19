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Началась активная работа по корректировке Конституции

19.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Началась активная работа по корректировке Конституции. В состав комиссии вошли 36 человек. Они представляют все слои населения, в том числе есть молодежное крыло. Люди различных  отраслей экономики, социальной сферы, заслуженные юристы. И сейчас главное - довериться профессионалам. А идей действительно много - от спорта, молодежной политики до серьезных изменений в информационном поле и безопасности в нем. К слову, много предложений, касающихся поправок в Конституцию, поступило во время диалоговых площадок. Такой формат работы показал свою эффективность, и сегодня сбор мнений продолжается.

При необходимости Конституционная комиссия имеет право привлекать к работе руководителей и специалистов любых госорганов и организаций. Дедлайн по выработанным предложениям - 1 августа.

 
 
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Началась активная работа по корректировке Конституции. В состав комиссии вошли 36 человек. Они представляют все слои населения, в том числе есть молодежное крыло....
 
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