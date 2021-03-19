Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Началась активная работа по корректировке Конституции Началась активная работа по корректировке Конституции. В состав комиссии вошли 36 человек. Они представляют все слои населения, в том числе есть молодежное крыло....

В состав комиссии вошли 36 человек. Они представляют все слои населения, в том числе есть молодежное крыло. Люди различных отраслей экономики, социальной сферы, заслуженные юристы. И сейчас главное - довериться профессионалам. А идей действительно много - от спорта, молодежной политики до серьезных изменений в информационном поле и безопасности в нем. К слову, много предложений, касающихся поправок в Конституцию, поступило во время диалоговых площадок. Такой формат работы показал свою эффективность, и сегодня сбор мнений продолжается.При необходимости Конституционная комиссия имеет право привлекать к работе руководителей и специалистов любых госорганов и организаций. Дедлайн по выработанным предложениям - 1 августа.