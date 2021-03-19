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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всебелорусская молитва в память о жертвах Хатыни состоится 21 марта В память о всех жертвах Хатыни в это воскресенье на месте сожженной деревни пройдёт и Всебелорусская молитва. Накануне 78-й годовщины вспомнят каждую погибшую от...

В память о всех жертвах Хатыни в это воскресенье на месте сожженной деревни пройдёт и Всебелорусская молитва. Накануне 78-й годовщины вспомнят каждую погибшую от рук гитлеровских карателей семью. Тогда, 22 марта 1943 года, остаться в живых не было ни малейшего шанса: людей сжигали заживо, а тех, кто убегал, расстреливали. В память о хатынской трагедии состоится музыкально-театральная композиция, которую сможет услышать каждый белорус. В этот вечер на выженную землю приедут сотни гостей. А 22 марта здесь пройдет возложение цветов