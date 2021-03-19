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В д. Азарцы патриоты почтили память павших в годы ВОВ минутой молчания

19.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси в преддверии Дня хатынской трагедии во всех уголках страны проходит патриотическая акция "Память". В годы Великой Отечественной войны в Докшицком районе из-за активного партизанского движения каратели уничтожили более сотни населенных пунктов. Погиб каждый третий мирный житель. Участь сожженной Хатыни разделила и деревня Азарцы. Здесь в память о погибших возвели монумент. Патриоты почтили память павших  минутой молчания, возложили цветы и зажгли лампады.

К акции "Память" присоединились в Быховском районе

Активисты общественных организаций присоединились к патриотической акции в деревне Красница Быховского района. Они привели мемориал в порядок. 17 июля 1942 года здесь фашисты сожгли заживо более 800 жителей. Также за годы мемориал дополнился братскими захоронениями красноармейцев.  

 
 
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В Беларуси в преддверии Дня хатынской трагедии во всех уголках страны проходит патриотическая акция "Память". В годы Великой Отечественной войны в Докшицком...
 
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