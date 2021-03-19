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Мотолько хотят объявить в международный розыск и арестовать, а его телеграм-канал признать экстремистским

19.03.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет вынес постановление о привлечении Антона Мотолько в качестве обвиняемого по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В рамках расследования:

  • прокурором города Минска санкционировано постановление о применении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу;
  • в МВД направлены документы для организации его розыска, в том числе межгосударственного;
  • в компетентные органы переданы материалы о признании телеграм-канала блогера на территории нашей страны экстремистским;
  • в Министерство информации направлены материалы для принятия мер по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу.

— Следователи также анализируют данные о взаимоотношениях Антона Мотолько с членами так называемого Координационного совета, представителями других государств и международных организаций в части ведения деятельности против интересов Республики Беларусь и ее национальной безопасности, — говорится в сообщении СК.

Что за дело против Антона Мотолько?

10 марта Следственный комитет сообщил, что блогер Антон Мотолько причастен к ряду преступлений: массовым беспорядкам (ст. 293 и ст. 342); возбуждению социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности (ч. 3 ст. 130); созданию экстремистского формирования (ч. 1 ст. 3611); действиям, направленным на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ч. 3 ст. 361).

Сам Антон Мотолько, который находится за пределами Беларуси, в ответ на это заявил, что «готов ответить за все свои действия перед судом. В новой Беларуси».

Тогда же СК сообщил, что «следователями проводится работа по признанию телеграм-канала Антона Мотолько экстремистским». Отметим, что, согласно последней редакции Закона «О противодействии экстремизму», для признания телеграм-канала «МотолькоПомоги» таковым правоохранительные органы должны обратиться в суд.

На телеграм-канал «МотолькоПомоги» подписаны свыше 135 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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- Следователи также анализируют данные о взаимоотношении Антона Мотолько с членами так называемого координационного совета, представителями других государств и...
 
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