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Мотолько хотят объявить в международный розыск и арестовать, а его телеграм-канал признать экстремистским
19.03.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет вынес постановление о привлечении Антона Мотолько в качестве обвиняемого по уголовному делу. Об этом
В рамках расследования:
— Следователи также анализируют данные о взаимоотношениях Антона Мотолько с членами так называемого Координационного совета, представителями других государств и международных организаций в части ведения деятельности против интересов Республики Беларусь и ее национальной безопасности, — говорится в сообщении СК.
Что за дело против Антона Мотолько?
10 марта Следственный комитет
Сам Антон Мотолько, который находится за пределами Беларуси, в ответ на это
Тогда же СК сообщил, что «следователями
На телеграм-канал «МотолькоПомоги» подписаны свыше 135 тысяч человек.
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Мотолько хотят объявить в международный розыск и арестовать, а его телеграм-канал признать экстремистским
- Следователи также анализируют данные о взаимоотношении Антона Мотолько с членами так называемого координационного совета, представителями других государств и...
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