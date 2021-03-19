100 тысяч тонн удобрений в год. В Гродно обсудили строительство нового химического завода

Источник материала: Tut.by

В Гродно закончились общественные слушания по поводу влияния на экологию будущего химического завода по производству жидких удобрений, который планирует построить бельгийская компания Tessenderlo Group. 18 марта в горисполкоме прошло собрание, на котором присутствовали по видеосвязи представители бельгийской компании, а также проектировщики нового производства — представители Гродненского научно-исследовательского и проектного института азотной промышленности, природоохрана и санстанция. Несмотря на то, что в зале было совсем немного представителей общественности — всего 6 человек, — гродненцы за время, когда проходили общественные слушания, направили местным властям более 50 вопросов.





Строительство завода около Гродно — пока только планы. Представитель бельгийской компании, менеджер по развитию бизнеса в Восточной Европе Виктор Солоухин рассказал о том, что для Tessenderlo Group — это потенциальный проект.

«Если все сложится», то завод по производству жидких удобрений, а именно тиосульфата аммония, который производится путем смешивания по специальной технологии аммиака и серы, планируют запустить в 2024 году.

Пока есть предпроектная документация, которую после общественных обсуждений в Гродно отправят на экологическую экспертизу.

Tessenderlo Group была основана в бельгийском городе Тессендерло 1919 году как Produits Chimiques de Tessenderloo. Сфера деятельности: производство и продажа серосодержащих удобрений и средств защиты растений. Производства компании есть в 26 странах мира.

Завод в Гродно предполагают построить по аналогии с таким же предприятием компании во французском городе Руана. Там производство жидких удобрений находится в 600 метрах от черты города, у нас — в 450 метрах, однако в радиусе нескольких километров от будущего завода нет жилых домов.



Новый химический завод будет находится в промышленной зоне «Аульс»

Площадка для химического производства отведена в промышленной зоне «Аульс» за «Гродно Азотом».

Помимо собственно завода будет построена и железнодорожная эстакада. Планируется, что часть необходимого сырья — аммиак и серу — будут привозить на поезде. Часть будут закупать на «ГродноАзоте».

Гродненцев интересовало, почему именно Гродно был выбран для строительства химического завода, какие выбросы будут, ухудшится ли экологическая ситуация в городе, куда будет попадать вода с производства, а также — как будут защищены люди, которые будут работать на заводе.

Специалисты рассказали, что на заводе в Гродно будет стоять новейшее оборудование. Представители Tessenderlo Group заверили, что технология производства удобрений — а компания является лидером по выпуску жидких удобрений — постоянно совершенствуется.

В последние годы компанией были построены два новых завода — во Франции и США.

Строительство завода в Гродно позволит Tessenderlo Group уменьшить логистические издержки, так как компания видит потенциал в рынках Восточной Европы, а удобрения будут поставляться на предприятия Беларуси, Украины и России.

Мощность производства составит 100 тысяч тонн в год, а сам завод будет работать в непрерывном круглосуточном режиме.

Ситуация с экологией в городе, обещают, не ухудшится. Во время строительства выбросы будут несущественными и будут носить кратковременный характер. После того, как производство запустят, выбросы «можно характеризовать как воздействие низкой значимости». На предприятии будут стоят новые очистные сооружения. Поэтому значительного ухудшения качества воздуха не ожидается. Вода также будет очищаться, сбрасываться в реки и водоемы не будет: запланирован замкнутый цикл ее использования.





Планируется, что на заводе будут работать 37 человек, производство практически полностью автоматизировано. Для рабочих создадут все необходимые условия. На территории, например, будут установлены душевые кабинки, как это сделано на «Гродно Азоте», где часть людей работает с аммиаком.

Гродненцы также задавали вопрос, почему на сайте бельгийской компании написано, что их производства токсичны для природа, а в документации белорусского завода написано, что нет влияния на окружающую среду?

Представители Tessenderlo Group пояснили, что в США не был сделан анализ производства, поэтому на сайте указано, что производство «возможно, токсично для природы».

Тогда гродненцы поинтересовались, будут ли для строительства вырубаться деревья.

Специалисты рассказали, что под производство выделена территория, где сейчас находится свалка и часть пахотных земель. Лес находится далеко от будущего завода, поэтому вырубать деревья не будут. Проектом, кстати, запланировано благоустройство территории вокруг завода: здесь будут высажены кустарники, деревья, появятся цветники.