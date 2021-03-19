Авария в Жодино: вода вернулась, но употреблять ее можно пока только после кипячения

Источник материала: Tut.by

В Жодино 18 марта из-за аварии часть города осталась без электричества, а потом и весь город — без воды. Вскоре она появилась, но ею даже страшно мыть руки, не то что пить, говорят местные жители. А что говорят местные службы?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Утром 18 марта часть Жодино осталась без электричества. В МЧС сообщили , что это произошло из-за повреждения кабеля 10 кВ. По официальным данным, без электроснабжения оставались 58 многоквартирных жилых домов, 22 трансформаторных подстанции и больница. В 13.50 электроснабжение было восстановлено.

Но отключение электроэнергии привело к отключению распределительного пункта на подстанции БЕЛАЗа, питающей большую часть города, в том числе и водозабор «Северный».

После того как появилось электричество, появилась и вода. Но, как говорят местные жители, ею даже страшно было мыть руки.

Днем в четверг главный санитарный врач Жодино Сергей Коновалов, сообщил, что после восстановления водоснабжения взяты пробы воды: это является стандартной процедурой при отключении водоснабжения более чем на два часа. Он уточнил, что до результатов экспертизы воду, как и после помывки водопроводных коммуникаций, употреблять в пищу не рекомендовано. Особенно это касается социальных объектов: детских садов, школ, больницы и торговли.



Жодино, улица Рокоссовского, около 9 часов вечера 18 марта. Фото: Читатель TUT.BY

Сегодня утром, 19 марта, местное издание «Жодзінскія навіны» сообщает, что санитарно-химические показатели воды в норме. А вот результаты бактериологического анализа будут известны позже.

— Стоит уточнить, что после кипячения воду можно употреблять в пищу, — пишет издание.

Не все эти местные жители с этим согласны. Одна из жительниц сообщила, что с водой проблем уже нет. Еще двое прислали фотографии воды, которая продолжает течь из-под крана утром 19 марта.



Два жителя улицы Рокоссовского сфотографировали воду разной степени желтизны. Снимки сделаны утром 19 марта. Фото: Читатели TUT.BY

Местные коммунальные службы рекомендуют хорошенько слить воду: «Возможно, застоялась в трубах, дайте воде стечь».

Жителей Жодино также возмущает реакция местных властей на аварию: «Не было никакого информирования, питьевую воду в магазинах моментально разобрали, а цистерны не подогнали».