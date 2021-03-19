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Авария в Жодино: вода вернулась, но употреблять ее можно пока только после кипячения
19.03.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жодино 18 марта из-за аварии часть города осталась без электричества, а потом и весь город — без воды. Вскоре она появилась, но ею даже страшно мыть руки, не то что пить, говорят местные жители. А что говорят местные службы?
Утром 18 марта часть Жодино осталась без электричества. В МЧС
Но отключение электроэнергии
После того как появилось электричество, появилась и вода. Но, как говорят местные жители, ею даже страшно было мыть руки.
Днем в четверг главный санитарный врач Жодино Сергей Коновалов, сообщил, что после восстановления водоснабжения взяты пробы воды: это является стандартной процедурой при отключении водоснабжения более чем на два часа. Он уточнил, что до результатов экспертизы воду, как и после помывки водопроводных коммуникаций, употреблять в пищу не рекомендовано. Особенно это касается социальных объектов: детских садов, школ, больницы и торговли.
Сегодня утром, 19 марта, местное издание
— Стоит уточнить, что после кипячения воду можно употреблять в пищу, — пишет издание.
Не все эти местные жители с этим согласны. Одна из жительниц сообщила, что с водой проблем уже нет. Еще двое прислали фотографии воды, которая продолжает течь из-под крана утром 19 марта.
Местные коммунальные службы рекомендуют хорошенько слить воду: «Возможно, застоялась в трубах, дайте воде стечь».
Жителей Жодино также возмущает реакция местных властей на аварию: «Не было никакого информирования, питьевую воду в магазинах моментально разобрали, а цистерны не подогнали».
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В Жодино 18 марта из-за аварии часть города осталась без электричества, а потом и весь город - без воды. Вскоре она появилась, но ею даже страшно мыть руки, не то что...
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