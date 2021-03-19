|
Стало известно, когда в этом году в Минске начнут отключать горячую воду «на профилактику»
19.03.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Плановые отключения горячей воды в Минске начнутся 12 мая, сообщает агентство
Минские тепловые сети «Минскэнерго» уже разработали график работ по подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону. Первые отключения горячей воды в столице начнутся 12 мая, завершающий этап запланирован на 29 августа.
Предусмотрены работы на 96 участках тепломагистралей. Филиалом запланирована замена более чем 59 километров теплосетей.
В прошлом году Минские тепловые сети РУП «Минскэнерго» отключали воду на такой срок: от 7 до 14 дней. По новым правилам подготовки предприятий к отопительному сезону максимальный срок отключения горячей воды в нынешнем году составит 13 дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плановые отключения горячей воды в Минске начнутся 12 мая, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на коммунальников.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)