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Стало известно, когда в этом году в Минске начнут отключать горячую воду «на профилактику»

19.03.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Плановые отключения горячей воды в Минске начнутся 12 мая, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на коммунальников.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минские тепловые сети «Минскэнерго» уже разработали график работ по подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону. Первые отключения горячей воды в столице начнутся 12 мая, завершающий этап запланирован на 29 августа.

Предусмотрены работы на 96 участках тепломагистралей. Филиалом запланирована замена более чем 59 километров теплосетей.

В прошлом году Минские тепловые сети РУП «Минскэнерго» отключали воду на такой срок: от 7 до 14 дней. По новым правилам подготовки предприятий к отопительному сезону максимальный срок отключения горячей воды в нынешнем году составит 13 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Плановые отключения горячей воды в Минске начнутся 12 мая, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на коммунальников.
 
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