«Отец дочери сразу же нас бросил». История мамы Лили, у которой множественные пороки развития

Источник материала: Tut.by

Ожидание Лили у Елены протекало не гладко: 7 лет женщина не могла забеременеть, а когда это удалось, то на 5-й неделе заболела гриппом, что, возможно, и привело к проблемам плода. Тройной порок сердца, расщелина губы (заячья губа) и неба (волчья пасть), укороченные кости на ногах и тяжелая умственная отсталость — это лишь часть диагнозов, которые выставили маленькой девочке. В тот момент, когда Елене больше всего нужна была поддержка, ее с грудным ребенком на руках бросает отец Лили. Вся ответственность ложится на плечи старшего сына, который уже 10 лет помогает матери. Мама признается, что в какой-то момент практически сошла с ума, потому что Лиля не говорила до 9 лет, но труды принесли результат и девочка начала произносить звуки и слова. Елена считает, что диагноз ребенка — это не приговор для мамы и не повод запускать себя. Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Вы можете помочь Лиле: Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 400 — г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5; УНП 100 325 912; МФО AKBBBY2X: — белорусские рубли — транзитный счёт BY58AKBB38193821000344000000 на благотворительный счёт BY93AKBB31340000248794020151 в отделении 400/4017, бессрочный — доллары США — транзитный счёт BY57AKBB38193821000474000000 на благотворительный счёт BY78AKBB31340000248804020151 в отделении 400/4017, бессрочный — евро — транзитный счёт BY57AKBB38193821000474000000 на благотворительный счёт BY69AKBB31340000162674020151 в отделении 400/4017, бессрочный Назначение платежа: Сюрина Елена Вячеславовна для лечения дочери Сюриной Лилии Андреевны Пополнить баланс МТС Беларусь +375336678766 Карта Беларусбанка 9112 0001 9188 8532 срок до 12/22 Карта Приорбанка: 5326 5800 0166 1740 до 11/24 Карта Белгазпромбанка: 4641 3200 3491 9158 до 09/25 Карта Альфа-банка: 5208 1300 0387 9370 до 11/23 Webmoney Z357240570094 R182127593998 E387208807338 B121351367142 Сбербанк России карта 5469400908259646 ЮMoney (Яндекс кошелёк) 4100116565582271 PayPal: reina@list.ru Пополнить баланс Билайн Россия +79654741878 Эти реквизиты оформлены на тётю Лили — Сюрину Юлию Владимировну.