﻿ «Отец дочери сразу же нас бросил». История мамы Лили, у которой множественные пороки развития. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Отец дочери сразу же нас бросил». История мамы Лили, у которой множественные пороки развития

19.03.2021 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ожидание Лили у Елены протекало не гладко: 7 лет женщина не могла забеременеть, а когда это удалось, то на 5-й неделе заболела гриппом, что, возможно, и привело к проблемам плода. Тройной порок сердца, расщелина губы (заячья губа) и неба (волчья пасть), укороченные кости на ногах и тяжелая умственная отсталость — это лишь часть диагнозов, которые выставили маленькой девочке. В тот момент, когда Елене больше всего нужна была поддержка, ее с грудным ребенком на руках бросает отец Лили. Вся ответственность ложится на плечи старшего сына, который уже 10 лет помогает матери. Мама признается, что в какой-то момент практически сошла с ума, потому что Лиля не говорила до 9 лет, но труды принесли результат и девочка начала произносить звуки и слова. Елена считает, что диагноз ребенка — это не приговор для мамы и не повод запускать себя. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Вы можете помочь Лиле:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 400 — г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5; УНП 100 325 912; МФО AKBBBY2X:

— белорусские рубли — транзитный счёт BY58AKBB38193821000344000000 на благотворительный счёт BY93AKBB31340000248794020151 в отделении 400/4017, бессрочный

— доллары США — транзитный счёт BY57AKBB38193821000474000000 на благотворительный счёт BY78AKBB31340000248804020151 в отделении 400/4017, бессрочный

— евро — транзитный счёт BY57AKBB38193821000474000000 на благотворительный счёт BY69AKBB31340000162674020151 в отделении 400/4017, бессрочный

Назначение платежа: Сюрина Елена Вячеславовна для лечения дочери Сюриной Лилии Андреевны

Пополнить баланс МТС Беларусь +375336678766

Карта Беларусбанка 9112 0001 9188 8532 срок до 12/22

Карта Приорбанка: 5326 5800 0166 1740 до 11/24

Карта Белгазпромбанка: 4641 3200 3491 9158 до 09/25

Карта Альфа-банка: 5208 1300 0387 9370 до 11/23

Webmoney

Z357240570094

R182127593998

E387208807338

B121351367142

Сбербанк России карта 5469400908259646

ЮMoney (Яндекс кошелёк)

4100116565582271

PayPal: reina@list.ru

Пополнить баланс Билайн Россия +79654741878

Эти реквизиты оформлены на тётю Лили — Сюрину Юлию Владимировну.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бобруйске 10-летний мальчик ушел из дома - его нашли в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by