В Бобруйске 10-летний мальчик ушел из дома - его нашли в Минске

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске вечером 18 марта пропал 10-летний Владислав Зыков. Его нашли в Минске, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс».



Фото: ПСО «Феникс»

Сообщалось, что школьник уже не раз уходил из дома. Мальчика нашли в 150 км от дома через 6 часов после объявления его в розыск.

Вероятно, он поехал туда на общественном транспорте.