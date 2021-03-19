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В Бобруйске 10-летний мальчик ушел из дома - его нашли в Минске
19.03.2021 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске вечером 18 марта пропал 10-летний Владислав Зыков. Его нашли в Минске,
Сообщалось, что школьник уже не раз уходил из дома. Мальчика нашли в 150 км от дома через 6 часов после объявления его в розыск.
Вероятно, он поехал туда на общественном транспорте.
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Школьник уже не раз уходил из дома.
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