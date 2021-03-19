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В Бобруйске 10-летний мальчик ушел из дома - его нашли в Минске

19.03.2021 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске вечером 18 марта пропал 10-летний Владислав Зыков. Его нашли в Минске, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс».


Фото: ПСО «Феникс»

Сообщалось, что школьник уже не раз уходил из дома. Мальчика нашли в 150 км от дома через 6 часов после объявления его в розыск.

Вероятно, он поехал туда на общественном транспорте.

 
Теги: Минск
 
 
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