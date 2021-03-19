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К учителю истории из Сморгони, которого уволили после снятого учеником видео, пришли силовики

19.03.2021 12:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К учителю истории из Сморгони Андрею Петровскому, который лишился работы в местной гимназии после урока у одиннадцатиклассников, где один из учеников снял видео, пришли силовики. Он говорит, что претензии связаны с неким «разжиганием социальной вражды».


Фото: uosm.ucoz.ru

Андрей Петровский говорит, что силовики к нему домой пришли вечером 18 марта. Был проведен осмотр, изъяты старенький ноутбук, планшет, флешки и его смартфон. Все происходило с санкции прокурора. Претензии к учителю, как ему пояснили, связаны с «разжиганием социальной вражды».

Постановления о возбуждении уголовного дела учитель не видел. Исходя из постановления об осмотре сейчас проводится проверка.

Напомним, 46-летний учитель из Сморгони Андрей Петровский лишился работы после того, как один из его уроков на видео снял ученик. Тогда учитель рассказывал про ОДКБ. Петровского обвиняли в том, что среди прочего учитель якобы показывал детям видео, где были кадры из телеграм-канала, который нельзя называть. Сам же Андрей Францевич рассказывал, что материалы для уроков брал в открытом доступе в Сети, а детям всегда давал только проверенную информацию.

— Это был урок обществоведения, тема — «Система международных отношений». Я рассказывал про ОДКБ — и дети задавали вопросы, как соотнести нейтральный статус государства с участием в данной организации. Я приводил пример конфликтов Армении и Азербайджана. Один из учеников снял урок на видео, а потом выложил ролик в семейном чате. Его мама работает в одном из отделов райисполкома. Так все и завертелось. Информация дошла до руководства школы. Однако видео, снятое учеником, я так и не видел. Все претензии ко мне были на словах. При этом у нас в гимназии, как и во многих других школах, во время уроков телефоны дети оставляют в специально отведенном месте. Получается, ребенок снял все происходящее тайно. Мне говорили, что я показывал экстремистские материалы, я отвечал, что Ленина также можно считать экстремистом, который подрывал устои государства, — однако памятники ему стоят во многих городах Беларуси, его именем названы улицы. Всю информацию я брал в открытых источниках. Никакого экстремизма не было. Однако конфликт начал набирать обороты. Некоторым родителям не нравилось, как я веду занятия и в какой форме подаю информацию, другие родители выступали в мою защиту. В итоге 15 марта я получил на руки свою трудовую, — рассказывал учитель.

Уволен он по соглашению сторон.

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Он говорит, что претензии связаны с «разжиганием социальной вражды».
 
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