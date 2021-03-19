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Как выглядит новейший водозабор для жителей Севастополя – видео

19.03.2021 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Водозабор на реке Бельбек был официально запущен 18 марта. Возводили его специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. В состав комплекс входит накопительный бассейн емкостью 150 тысяч кубометров, аккумулирующий бассейн, плотина, рукав для доставки воды в Днепровский водовод, три насосных станции и другие сооружения.

Благодаря водозабору в Севастополь ежесуточно будет поступать около 65 тысяч кубометров воды. От водозабора проложили водовод до деревни Камышлы (30 км от города – Sputnik), где со времен Советского Союза не было централизованной подачи воды. В течение нескольких дней сеть будет запущена.

В 2014 году в Крыму возникла проблема с водоснабжением. Тогда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова в воде. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

До 2024 года российское правительство направит более 48 млрд рублей на решение этого вопроса. По плану, подача воды должна быть обеспечена на уровне не менее 310 тысяч кубометров в сутки.

Также, чтобы улучшить водоснабжение в Крыму, помимо строительства водоводов и водозаборов планируется пробурить скважины на дне Азовского моря.

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