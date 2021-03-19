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"Смысл жизни" Виктории Алешко - завтра на "Беларусь 1"

19.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как дворовая девчонка без связей и богатых родителей уже в 16 лет оказалась на большой сцене и почему никогда не говорит о своем родном отце? Завтра Виктория Алешко озвучит свой "Смысл жизни" эксклюзивно нашему телеканалу. Как удалось заслуженной артистке Беларуси получить диплом без экзаменов, и "Белиссимо" - от Тото Кутуньо. Певица подробно расскажет  о нюансах сотрудничества с Василием Раинчиком, браке в 10 месяцев и психологической травме из-за конкурсов. Смотрите завтра перед утренними новостями в 8:30. 
 
Теги: Новости
 
 
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Как дворовая девчонка без связей и богатых родителей уже в 16 лет оказалась на большой сцене и почему никогда не говорит о своем родном отце? Завтра Виктория Алешко...
 
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