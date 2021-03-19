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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Великий Камень" в 2021 году примет 13 новых резидентов "Великий Камень" в 2021 году примет 13 новых резидентов, однако эта цифра может вырасти. Об этом рассказал глава администрации индустриального парка. Накануне здесь...

"Великий Камень" в 2021 году примет 13 новых резидентов, однако эта цифра может вырасти. Об этом рассказал глава администрации индустриального парка. Накануне здесь. И уже в этом году планируется организация производства медицинских препаратов. Их впоследствии будут поставлять и на внешние рынки: в Украину, Россию, Азербайджан, Турцию, Индию и другие страны.География резидентов парка широкая - здесь работают компании из 14 стран.