|
"Великий Камень" в 2021 году примет 13 новых резидентов
19.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Великий Камень" в 2021 году примет 13 новых резидентов, однако эта цифра может вырасти. Об этом рассказал глава администрации индустриального парка. Накануне здесь
География резидентов парка широкая - здесь работают компании из 14 стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Великий Камень" в 2021 году примет 13 новых резидентов, однако эта цифра может вырасти. Об этом рассказал глава администрации индустриального парка. Накануне здесь...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)