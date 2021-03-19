ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперты о работе над обновлением Конституции

19.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Конституция - это живой организм, который касается каждого и требует не радикальных изменений, а эволюции. Такое мнение в проекте АТН  "Актуальное  интервью" высказали эксперты, входящие в состав Конституционной комиссии. Основной закон страны - это документ мировоззренческий. Он должен содержать  те положения, которые станут базисом для дальнейшего развития законодательства.  

В Конституционную комиссию вошли 36 человек: это специалисты самых разных сфер. До 1 августа им предстоит представить  выработанные предложения Президенту для последующего их вынесения на Республиканский референдум.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конституция - это живой организм, который касается каждого и требует не радикальных изменений, а эволюции. Такое мнение в проекте АТН  "Актуальное  интервью"...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сотрудники ОСВОД увеличили количество профилактических рейдов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by