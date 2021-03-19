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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты о работе над обновлением Конституции Конституция - это живой организм, который касается каждого и требует не радикальных изменений, а эволюции. Такое мнение в проекте АТН "Актуальное интервью"...

Конституция - это живой организм, который касается каждого и требует не радикальных изменений, а эволюции. Такое мнение в проекте АТН "Актуальное интервью" высказали эксперты, входящие в состав Конституционной комиссии. Основной закон страны - это документ мировоззренческий. Он должен содержать те положения, которые станут базисом для дальнейшего развития законодательства.В Конституционную комиссию вошли 36 человек: это специалисты самых разных сфер. До 1 августа им предстоит представить выработанные предложения Президенту для последующего их вынесения на Республиканский референдум.