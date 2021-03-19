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Сотрудники ОСВОД увеличили количество профилактических рейдов

19.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Под пристальным вниманием и безопасность на льду. Погодные контрасты привели к опасной ситуации на водоемах. Но хрупкий лед не останавливает рыбаков. Спасатели фиксируют все больше случаев, когда люди уходят под воду. Поэтому сотрудники ОСВОД  увеличили количество профилактических рейдов.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД: "Ну а тем рискованным рыбакам, которые выходят на лед, просьба - надеть жилет, это как минимум, иметь при себе спасательную веревку, альпенштоки должны быть. Проводим интенсивную работу по профилактике - это рейды, обходы. Благодаря аэролодкам, делаем обходы. Они мобильные, погрузили в любую точку Минска поехали, сняли, провели беседы".

Безопасность на столичных акваториях сейчас контролируют две такие "Пираньи". Для сравнения: если рыбак провалился за километр от берега, дорога до него займет около 6 минут. На этой же аэролодке - всего одну. 

 
Теги: Минск
 
 
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Под пристальным вниманием и безопасность на льду. Погодные контрасты привели к опасной ситуации на водоемах. Но хрупкий лед не останавливает рыбаков. Спасатели...
 
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