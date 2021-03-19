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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудники ОСВОД увеличили количество профилактических рейдов Под пристальным вниманием и безопасность на льду. Погодные контрасты привели к опасной ситуации на водоемах. Но хрупкий лед не останавливает рыбаков. Спасатели...

Под пристальным вниманием и безопасность на льду. Погодные контрасты привели к опасной ситуации на водоемах. Но хрупкий лед не останавливает рыбаков. Спасатели фиксируют все больше случаев, когда люди уходят под воду. Поэтому сотрудники ОСВОД увеличили количество профилактических рейдов.Безопасность на столичных акваториях сейчас контролируют две такие "Пираньи". Для сравнения: если рыбак провалился за километр от берега, дорога до него займет около 6 минут. На этой же аэролодке - всего одну.