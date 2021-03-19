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Сайт инициативы «Голос» не открывается
19.03.2021 13:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
При попытке зайти на
Сайт включен ведомством в список ресурсов ограниченного доступа. Данный перечень недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.
Решение об ограничении доступа принимается в соответствии с наделенными полномочиями
БелГИЭ не принимает решений об ограничении доступа к интернет-сайтам, а только включает в список ограниченного доступа идентификаторы интернет-ресурсов (доменное имя, IP-адрес, URL), содержащиеся в решениях государственных органов. Поставщики интернет-услуг в свою очередь обязаны ограничить доступ к интернет-ресурсу, идентификатор которого включен в список ограниченного доступа.
Ресурс недоступен у абонентов «Белтелеком», МТС, life:) и некоторых других.
Напомним, в пятницу Светлана Тихановская
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При попытке зайти на сайт инициативы «Голос» открывается сообщение, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения Мининформ и в соответствии с законом «О...
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