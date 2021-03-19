Сайт инициативы «Голос» не открывается

При попытке зайти на сайт инициативы «Голос» открывается сообщение, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения Мининформ и в соответствии с законом «О средствах массовой информации». Или страница вообще не открывается.

Сайт включен ведомством в список ресурсов ограниченного доступа. Данный перечень недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

Решение об ограничении доступа принимается в соответствии с наделенными полномочиями

БелГИЭ не принимает решений об ограничении доступа к интернет-сайтам, а только включает в список ограниченного доступа идентификаторы интернет-ресурсов (доменное имя, IP-адрес, URL), содержащиеся в решениях государственных органов. Поставщики интернет-услуг в свою очередь обязаны ограничить доступ к интернет-ресурсу, идентификатор которого включен в список ограниченного доступа.

Ресурс недоступен у абонентов «Белтелеком», МТС, life:) и некоторых других.