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Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию по делу «о ноль промилле»

19.03.2021 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 апреля в Минском городском суде рассмотрят апелляцию по делу «о ноль промилле». 2 марта журналист TUT.BY Катерина Борисевич и врач БСМП Артем Сорокин были признаны виновными в разглашении врачебной тайны. Суд назначил Борисевич полгода лишения свободы, Сорокину — два года, но с отсрочкой на год, он вышел на свободу. Прокуратура сочла приговор журналисту «слишком мягким» и направила в суд протест, защита считает, что вина Катерины не доказана и настаивает на оправдании.


Катерина Борисевич в день оглашения приговора Фото: BELAPAN via TUT.BY

Катерину Борисевич и Артема Сорокина судили за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК) — по версии Генпрокуратуры это «повышенная напряженность в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям». Речь идет о статье Борисевич о смерти Романа Бондаренко — «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли», врач Сорокин дал комментарий о состоянии пациента.

Санкция статьи предусматривает только одно наказание: лишение свободы со штрафом. Срок — от 6 месяцев до 3 лет. Как видно из приговора суда Московского района, Борисевич дали минимальное наказание, при этом Сорокин получил отсрочку на год, то есть вышел на свободу сразу после оглашения приговора. И если на протяжении года он не будет нарушать закон, отбывать наказание не придется.

Катерина Борисевич, пока приговор не вступил в силу, находится в следственном изоляторе № 1 на улице Володарского в Минске. Под стражей наша коллега уже четыре месяца.

Прокуратура города Минска подала протест на приговор в отношении Борисевич «ввиду мягкости назначенного наказания». Слушание дела проходило в закрытом режиме, все участники процесса предупреждены об уголовной ответственности за разглашение данных судебного следствия. Но заявление прокуратуры позволяет сделать вывод о том, что гособвинитель запрашивал наказание журналисту выше того, что назначено в приговоре. Что касается наказания доктору, то этот момент не оспаривается, это дает основания предположить, что в этой части требования обвинения были удовлетворены. Сам Сорокин заявил, что обжаловать приговор не будет, он уже вернулся на работу в больницу.

Катерина Борисевич ни разу в жизни не привлекалась к административной ответственности, не была судима, имеет постоянное место жительства и работы, на работе характеризуется положительно, неоднократно была отмечена за журналистские материалы, в том числе правоохранительными органами, в 2020 году стала «Журналистом года» (по версии правозащитного сообщества). Предъявленное ей обвинение относится к категории менее тяжких преступлений.

Апелляцию по делу «ноль промилле» будут рассматривать в Минском городском суде за закрытыми дверями, поскольку суд первой инстанции сделал процесс закрытым, так что публично будет оглашено только решение. Саму Катерину Борисевич могут и не доставить на заседание, решение о целесообразности участия обвиняемого на апелляции принимает суд, часто обвиняемым в этом отказывают.

Итак, апелляция назначена на 20 апреля, 14:00. Все это время приговор считается не вступившим в силу, Катерина Борисевич будет находиться в следственном изоляторе, так как мера пресечения, по решению суда, осталась прежней. Срок в СИЗО засчитывается в срок отбытия наказания — день за день. Катерина была задержана 19 ноября 2020 года.

В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд или оставляет приговор без изменения, а жалобы или протест — без удовлетворения, или отменяет приговор и направляет дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции, или отменяет приговор и прекращает производство по уголовному делу, или изменяет приговор.

 
Теги: Минск
 
 
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Заседание назначено на 20 апреля, 14.00, в Минском городском суде.
 
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