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Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию по делу «о ноль промилле»
19.03.2021 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 апреля в Минском городском суде рассмотрят апелляцию по делу
Катерину Борисевич и Артема Сорокина судили за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК) — по версии Генпрокуратуры это «повышенная напряженность в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям». Речь идет о статье Борисевич о смерти Романа Бондаренко —
Санкция статьи предусматривает только одно наказание: лишение свободы со штрафом. Срок — от 6 месяцев до 3 лет. Как видно из приговора суда Московского района, Борисевич дали минимальное наказание, при этом Сорокин получил отсрочку на год, то есть вышел на свободу сразу после оглашения приговора. И если на протяжении года он не будет нарушать закон, отбывать наказание не придется.
Катерина Борисевич, пока приговор не вступил в силу, находится в следственном изоляторе № 1 на улице Володарского в Минске. Под стражей наша коллега уже четыре месяца.
Прокуратура города Минска
Катерина Борисевич ни разу в жизни не привлекалась к административной ответственности, не была судима, имеет постоянное место жительства и работы, на работе характеризуется положительно, неоднократно была отмечена за журналистские материалы, в том числе правоохранительными органами, в 2020 году стала «Журналистом года» (по версии правозащитного сообщества). Предъявленное ей обвинение относится к категории менее тяжких преступлений.
Апелляцию по делу «ноль промилле» будут рассматривать в Минском городском суде за закрытыми дверями, поскольку суд первой инстанции сделал процесс закрытым, так что публично будет оглашено только решение. Саму Катерину Борисевич могут и не доставить на заседание, решение о целесообразности участия обвиняемого на апелляции принимает суд, часто обвиняемым в этом отказывают.
Итак, апелляция назначена на 20 апреля, 14:00. Все это время приговор считается не вступившим в силу, Катерина Борисевич будет находиться в следственном изоляторе, так как мера пресечения, по решению суда, осталась прежней. Срок в СИЗО засчитывается в срок отбытия наказания — день за день. Катерина была задержана 19 ноября 2020 года.
В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд или оставляет приговор без изменения, а жалобы или протест — без удовлетворения, или отменяет приговор и направляет дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции, или отменяет приговор и прекращает производство по уголовному делу, или изменяет приговор.
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Заседание назначено на 20 апреля, 14.00, в Минском городском суде.
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