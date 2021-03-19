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Мининформ, Генпрокуратура и Совбез смогут блокировать фейки - Луцкий
19.03.2021 15:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 19 мар – Sputnik. Полномочиями по блокировке фейковой информации наделят новые ведомства. Об этом рассказал глава Министерства информации Беларуси Игорь Луцкий.
Ранее решения по блокировкам интернет-ресурсов в Беларуси занимался исключительно Мининформ. Теперь функции по запрету и закрытию некоторых ресурсов также смогут наделить Генеральную прокуратуру и межведомственную комиссию по информационной безопасности при Совете безопасности Беларуси.
"Сейчас данные изменения позволят нам оперативно бороться с фейковой и запрещенной информацией, не затягивать разные судебные заседания на длительные периоды", – цитирует Луцкого БелТА.
По словам Игоря Луцкого, это одно из изменений в Законе о СМИ. Министр считает, что действующих на сегодняшний день механизмов недостаточно, а процедуры по блокировке недостоверной информации затянуты.
"Очень часто под видом достоверной информации распространяется недостоверная. Нерадивые журналисты и средства массовой информации преподносят это как обычное заблуждение. На самом деле это целенаправленная информационная война против государства", - отметил он.
Ответственность ужесточат
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В законодательстве Беларуси появится дополнительная ответственность для авторов распространяемой недостоверной информации, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов.
"(…) в национальном законодательстве появится дополнительная ответственность для тех людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации, тем более выдавая ее в качестве достоверной, проверенной и точной", - сказал он.
Рахманов уточнил, что речь идет о фейках в различных сферах. "Это и развитие страны, и военно-техническое состояние, состояние рисков и вызовов для национальной безопасности. Это и положение дел в области здравоохранения и так далее", - пояснил он.
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В Беларуси изменят законодательство и предлагают ограничивать запрещенную и недостоверную информацию.
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