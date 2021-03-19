Мининформ, Генпрокуратура и Совбез смогут блокировать фейки - Луцкий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 19 мар – Sputnik. Полномочиями по блокировке фейковой информации наделят новые ведомства. Об этом рассказал глава Министерства информации Беларуси Игорь Луцкий.

Ранее решения по блокировкам интернет-ресурсов в Беларуси занимался исключительно Мининформ. Теперь функции по запрету и закрытию некоторых ресурсов также смогут наделить Генеральную прокуратуру и межведомственную комиссию по информационной безопасности при Совете безопасности Беларуси.

"Сейчас данные изменения позволят нам оперативно бороться с фейковой и запрещенной информацией, не затягивать разные судебные заседания на длительные периоды", – цитирует Луцкого БелТА.

По словам Игоря Луцкого, это одно из изменений в Законе о СМИ. Министр считает, что действующих на сегодняшний день механизмов недостаточно, а процедуры по блокировке недостоверной информации затянуты.

"Очень часто под видом достоверной информации распространяется недостоверная. Нерадивые журналисты и средства массовой информации преподносят это как обычное заблуждение. На самом деле это целенаправленная информационная война против государства", - отметил он.

Ответственность ужесточат

В четверг на совещании у президента Александра Лукашенко обсуждалось ужесточение наказаний за распространение фейков.

В законодательстве Беларуси появится дополнительная ответственность для авторов распространяемой недостоверной информации, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов.

"(…) в национальном законодательстве появится дополнительная ответственность для тех людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации, тем более выдавая ее в качестве достоверной, проверенной и точной", - сказал он.

Рахманов уточнил, что речь идет о фейках в различных сферах. "Это и развитие страны, и военно-техническое состояние, состояние рисков и вызовов для национальной безопасности. Это и положение дел в области здравоохранения и так далее", - пояснил он.

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