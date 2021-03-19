Пока журналист был в РОВД, а его телефон - там в ячейке, кто-то удалил его 5-тысячную группу в Viber. А что СК?

Источник материала: Tut.by

Пока журналист был в РОВД, а его телефон — там в ячейке, кто-то удалил его 5-тысячную группу в Viber. Он пошел в СК, но Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело по факту несанкционированного доступа к телефону редактора ресурса «Першы Рэгіён» Павла Дайлида. В своем ответе следователи ссылаются на объяснения сотрудников милиции, которые утверждали, что никто из них не имел доступа к вещам журналиста, пока он был на допросе, сообщает БАЖ .



Фота: БАЖ

Поводом для разбирательства послужили события 24 декабря прошлого года. Редактора «Першага Рэгіёна» Павла Дайлида остановили на улице сотрудники Ивацевичского РОВД, которые предложили ему проехать для допроса в качестве свидетеля. Допрашивали его по уголовному делу, заведенному по факту надписей на заборе дома, в котором живет председатель Ивацевичского райисполкома Александр Грицук, сообщает «Першы Рэгіён» .

Во время допроса телефон редактора сайта был в ячейке камеры хранения Ивацевичского РОВД. В это время с его аккаунта была ликвидирована пятитысячная группа в вайбере, созданная для продвижения новостей издания в Дрогичинском районе.

5 января Павел Дайлид написал заявление в Ивацевичский РОСК с просьбой о возбуждении уголовного дела по статье 203 УК РБ за нарушение тайны переписки или иных сообщений.

В заявлении Дайлид просил снять записи видеокамер в Ивацевичском РОВД, в том числе и с помещения с камерами хранения.

6 января начальник Ивацевичского РОСК Вадим Лишко перенаправил заявление журналиста в Ивацевичский РОВД — то есть в ведомство, на которое и жаловался журналист.

В РОВД заявление журналиста пробыло до 12 января. В этот день начальник милиции Вадим Постоялко отправил его назад в связи с тем, что заявления о преступлениях, совершенных сотрудниками милиции в связи с их служебной деятельностью, относятся к компетенции органов предварительного следствия.

14 января в РОСК поступило заявление Павла Дайлида — и наконец началась проверка следователем Денисом Волощиком.

В этот же день следователь направил запрос в Ивацевичский РОВД с целью изъятия видеозаписей камер видеонаблюдения, установленных в РОВД. 18 января из милиции пришел ответ.

В ответе следователю сообщили, что записи с камер за 24 декабря предоставить не удастся, архив есть только с 12 января. Но записи с камер должны храниться не менее 30 дней. Как пояснили следователю в Ивацевичском РОВД, 12 января в здании Ивацевичского РОВД отключалась электроэнергия. Потому архив видео с камер мог быть утрачен по техническим причинам.

— Тут не все понятно. Часто ли с жестких дисков компьютеров пропадают хранящиеся там видеофайлы из-за того, что пропало электричество? По-моему, даже пятиклассник вам скажет, что это нонсенс. Я не знаком с материалами проверки, получил только постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Поэтому неизвестно, проводилась ли экспертиза компьютера Ивацевичского РОВД, на котором хранились записи с камер видеонаблюдения за 24 декабря, — рассказал Павел Дайлид.

Сотрудники дежурной службы Ивацевичского РОВД М.И. Федкович и А.М. Воронкович, которые следили 24 декабря и за камерой хранения, заверили следователя, что никто доступ к вещам журналиста в ячейке не совершал.

Сотрудники РОВД Солонко, Мельник и Суховер также пояснили, что ничего не знают о якобы несанкционированном доступе к телефону Павла Дайлида.

Следователь изымал на экспертизу мобильный телефон журналиста. Но она ничего установить не смогла.

В итоге 15 марта Ивацевичский РОСК отправил журналисту постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по его заявлению.

Павел Дайлид рассказал, что из постановления осталось неясным, проводилась ли экспертиза мобильного трафика в день нахождения телефона в ячейке Ивацевичского РОВД.

«Я сам запросил у мобильного оператора данные по трафику моего номера за 24 декабря. Эти данные предоставил и следователю. Я думаю, можно было проанализировать, использовался ли мобильный интернет во время нахождения телефона в Ивацевичском РОВД», — говорит Павел Дайлид.