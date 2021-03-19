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Пока журналист был в РОВД, а его телефон - там в ячейке, кто-то удалил его 5-тысячную группу в Viber. А что СК?
19.03.2021 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пока журналист был в РОВД, а его телефон — там в ячейке, кто-то удалил его 5-тысячную группу в Viber. Он пошел в СК, но Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело по факту несанкционированного доступа к телефону редактора ресурса «Першы Рэгіён» Павла Дайлида. В своем ответе следователи ссылаются на объяснения сотрудников милиции, которые утверждали, что никто из них не имел доступа к вещам журналиста, пока он был на допросе, сообщает
Поводом для разбирательства послужили события 24 декабря прошлого года. Редактора «Першага Рэгіёна» Павла Дайлида остановили на улице сотрудники Ивацевичского РОВД, которые предложили ему проехать для допроса в качестве свидетеля. Допрашивали его по уголовному делу, заведенному по факту надписей на заборе дома, в котором живет председатель Ивацевичского райисполкома Александр Грицук, сообщает
Во время допроса телефон редактора сайта был в ячейке камеры хранения Ивацевичского РОВД. В это время с его аккаунта была ликвидирована пятитысячная группа в вайбере, созданная для продвижения новостей издания в Дрогичинском районе.
5 января Павел Дайлид написал заявление в Ивацевичский РОСК с просьбой о возбуждении уголовного дела по статье 203 УК РБ за нарушение тайны переписки или иных сообщений.
В заявлении Дайлид просил снять записи видеокамер в Ивацевичском РОВД, в том числе и с помещения с камерами хранения.
6 января начальник Ивацевичского РОСК Вадим Лишко перенаправил заявление журналиста в Ивацевичский РОВД — то есть в ведомство, на которое и жаловался журналист.
В РОВД заявление журналиста пробыло до 12 января. В этот день начальник милиции Вадим Постоялко отправил его назад в связи с тем, что заявления о преступлениях, совершенных сотрудниками милиции в связи с их служебной деятельностью, относятся к компетенции органов предварительного следствия.
14 января в РОСК поступило заявление Павла Дайлида — и наконец началась проверка следователем Денисом Волощиком.
В этот же день следователь направил запрос в Ивацевичский РОВД с целью изъятия видеозаписей камер видеонаблюдения, установленных в РОВД. 18 января из милиции пришел ответ.
В ответе следователю сообщили, что записи с камер за 24 декабря предоставить не удастся, архив есть только с 12 января. Но записи с камер должны храниться не менее 30 дней. Как пояснили следователю в Ивацевичском РОВД, 12 января в здании Ивацевичского РОВД отключалась электроэнергия. Потому архив видео с камер мог быть утрачен по техническим причинам.
— Тут не все понятно. Часто ли с жестких дисков компьютеров пропадают хранящиеся там видеофайлы из-за того, что пропало электричество? По-моему, даже пятиклассник вам скажет, что это нонсенс. Я не знаком с материалами проверки, получил только постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Поэтому неизвестно, проводилась ли экспертиза компьютера Ивацевичского РОВД, на котором хранились записи с камер видеонаблюдения за 24 декабря, — рассказал Павел Дайлид.
Сотрудники дежурной службы Ивацевичского РОВД М.И. Федкович и А.М. Воронкович, которые следили 24 декабря и за камерой хранения, заверили следователя, что никто доступ к вещам журналиста в ячейке не совершал.
Сотрудники РОВД Солонко, Мельник и Суховер также пояснили, что ничего не знают о якобы несанкционированном доступе к телефону Павла Дайлида.
Следователь изымал на экспертизу мобильный телефон журналиста. Но она ничего установить не смогла.
В итоге 15 марта Ивацевичский РОСК отправил журналисту постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по его заявлению.
Павел Дайлид рассказал, что из постановления осталось неясным, проводилась ли экспертиза мобильного трафика в день нахождения телефона в ячейке Ивацевичского РОВД.
«Я сам запросил у мобильного оператора данные по трафику моего номера за 24 декабря. Эти данные предоставил и следователю. Я думаю, можно было проанализировать, использовался ли мобильный интернет во время нахождения телефона в Ивацевичском РОВД», — говорит Павел Дайлид.
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Пока журналист был в РОВД, а его телефон - там в ячейке, кто-то удалил его 5-тысячную группу в Viber. А что СК?
Экспертиза не смогла определить, осуществлялся ли несанкционированный доступ к мобильному телефону редактора ресурса «Першы Рэгіён».
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