ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Пинске к двум журналистам пришли силовики

19.03.2021 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

19 марта силовики пришли домой к пинским журналистам Андрею Якимушу и Виктору Ярошуку, а главного редактора «Брестской газеты» вызвали в прокуратуру.


Виктор Ярошук и Андрей Якимуш

Сегодня в 6.30 в квартиру к видеокорреспонденту «Медиа-Полесья» Андрею Якимушу стали ломиться неизвестные. Он успел сообщить об этом коллеге и перестал выходить на связь, сообщает «Медиа-Полесье».

Около 12.00 стало известно, что обыск прошел у журналиста Виктора Ярошука. Его забрали силовики. Куда его увезли, пока неизвестно, передает БАЖ.

Ранее оба отбывали сутки по ст. 23.34 КоАП.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее оба отбывали «сутки» по ст. 23.34 КоАП.
 
Новости дня
Новости общества
 
Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию по делу «о ноль промилле»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by