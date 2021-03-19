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В Пинске к двум журналистам пришли силовики
19.03.2021 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19 марта силовики пришли домой к пинским журналистам Андрею Якимушу и Виктору Ярошуку, а главного редактора «Брестской газеты» вызвали в прокуратуру.
Сегодня в 6.30 в квартиру к видеокорреспонденту «Медиа-Полесья» Андрею Якимушу стали ломиться неизвестные. Он успел сообщить об этом коллеге и перестал выходить на связь, сообщает
Около 12.00 стало известно, что обыск прошел у журналиста Виктора Ярошука. Его забрали силовики. Куда его увезли, пока неизвестно, передает
Ранее оба отбывали сутки по ст. 23.34 КоАП.
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Ранее оба отбывали «сутки» по ст. 23.34 КоАП.
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