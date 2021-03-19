В Пинске к двум журналистам пришли силовики

Источник материала: Tut.by

19 марта силовики пришли домой к пинским журналистам Андрею Якимушу и Виктору Ярошуку, а главного редактора «Брестской газеты» вызвали в прокуратуру.



Виктор Ярошук и Андрей Якимуш

Сегодня в 6.30 в квартиру к видеокорреспонденту «Медиа-Полесья» Андрею Якимушу стали ломиться неизвестные. Он успел сообщить об этом коллеге и перестал выходить на связь, сообщает «Медиа-Полесье» .

Около 12.00 стало известно, что обыск прошел у журналиста Виктора Ярошука. Его забрали силовики. Куда его увезли, пока неизвестно, передает БАЖ .

Ранее оба отбывали сутки по ст. 23.34 КоАП.