|
Безымянные улицы Минска получили названия
19.03.2021 15:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар – Sputnik. Столичные депутаты определили, как будут называться некоторые безымянные улицы Минска, решение они приняли на очередной сессии горсовета.
© Sputnik / Владимир Вяткин
Проектируемая в границах улицы Семашко и проспекта Дзержинского улица будет называться Петровской. В этом же районе, от улицы Семашко до здания №77 на проспекте Дзержинского, назовут новый проезд – Спасателей. Сквер в границах улицы Вязынской и МКАД (район Масюковщины) будет назван Вязынским.
Мнения минчан по вопросу названия улиц можно было присылать в течение нескольких месяцев в горсовет. Как отметили депутаты, замечания и другие предложения от жителей столицы не поступали.
Как называют улицы в Беларуси?
Предложения о присвоении названий или переименований улиц могут вносить местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, другие организации, а также обычные граждане.
Самая популярная улица в Беларуси – Центральная. Она упоминается в более чем 5 тысячах населенных пунктах, особенно в деревнях. Часто встречаются улицы Советская, Ленина и Молодежная.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложения о присвоении или переименовании белорусских улиц могут вносить местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, другие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)