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Безымянные улицы Минска получили названия

19.03.2021 15:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Столичные депутаты определили, как будут называться некоторые безымянные улицы Минска, решение они приняли на очередной сессии горсовета.

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Проектируемая в границах улицы Семашко и проспекта Дзержинского улица будет называться Петровской. В этом же районе, от улицы Семашко до здания №77 на проспекте Дзержинского, назовут новый проезд – Спасателей. Сквер в границах улицы Вязынской и МКАД (район Масюковщины) будет назван Вязынским.

Мнения минчан по вопросу названия улиц можно было присылать в течение нескольких месяцев в горсовет. Как отметили депутаты, замечания и другие предложения от жителей столицы не поступали.

Как называют улицы в Беларуси?

Предложения о присвоении названий или переименований улиц могут вносить местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, другие организации, а также обычные граждане.

Самая популярная улица в Беларуси – Центральная. Она упоминается в более чем 5 тысячах населенных пунктах, особенно в деревнях. Часто встречаются улицы Советская, Ленина и Молодежная.

 
Теги: Минск
 
 
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Предложения о присвоении или переименовании белорусских улиц могут вносить местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, другие...
 
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