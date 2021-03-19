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Латушко призвал белорусов не образовывать колонны 25 марта
19.03.2021 16:19 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко обратился к белорусам с призывом не становиться в колонны 25 марта и анонсировал новую акцию «Пульс нашей воли». Об этом
Латушко призвал белорусов выходить на улицы, но не образовывать колонны:
«25 марта мы будем в движении на улицах городов. Не собираясь в колонны и не стоя на месте, мы будем задавать улицам пульс нашей воли. Пульс, который даже без марша покажет, что город наш. Покажет, что наши сердца бьются в едином ритме, в едином желании быть свободными», - заявил он.
Павел Латушко
Поэтому 25 марта (на День Воли) НАУ «начинает протестную весну».
«Мы объявляем акцию «Пульс нашей воли», – заявил Латушко.
Он рассказал, что данная акция будет состоять из двух этапов:
Подробную информацию об акции собираются озвучить в скором будущем.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
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Глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко обратился к белорусам с призывом не становиться в колонны 25 марта и анонсировал новую акцию «Пульс...
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