Латушко призвал белорусов не образовывать колонны 25 марта

Глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко обратился к белорусам с призывом не становиться в колонны 25 марта и анонсировал новую акцию «Пульс нашей воли». Об этом сообщает телеграм-канал НАУ.

Латушко призвал белорусов выходить на улицы, но не образовывать колонны:

«25 марта мы будем в движении на улицах городов. Не собираясь в колонны и не стоя на месте, мы будем задавать улицам пульс нашей воли. Пульс, который даже без марша покажет, что город наш. Покажет, что наши сердца бьются в едином ритме, в едином желании быть свободными», - заявил он.

Павел Латушко написал в своем телеграм-канале, что «многие ждут решительных и твердых слов», а он не может молчать, «пока в тюрьмах сотни невинных людей, пока сотни тысяч подвергаются репрессиям, увольнениям, остаются в вынужденной эмиграции».

Поэтому 25 марта (на День Воли) НАУ «начинает протестную весну».

«Мы объявляем акцию «Пульс нашей воли», – заявил Латушко.

Он рассказал, что данная акция будет состоять из двух этапов:

подготовки дворов ко Дню Воли,

уличных акций 25 марта.

Подробную информацию об акции собираются озвучить в скором будущем.