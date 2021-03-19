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Латушко призвал белорусов не образовывать колонны 25 марта

19.03.2021 16:19 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко обратился к белорусам с призывом не становиться в колонны 25 марта и анонсировал новую акцию «Пульс нашей воли». Об этом сообщает телеграм-канал НАУ.

Латушко призвал белорусов выходить на улицы, но не образовывать колонны:

«25 марта мы будем в движении на улицах городов. Не собираясь в колонны и не стоя на месте, мы будем задавать улицам пульс нашей воли. Пульс, который даже без марша покажет, что город наш. Покажет, что наши сердца бьются в едином ритме, в едином желании быть свободными», - заявил он.

Павел Латушко написал в своем телеграм-канале, что «многие ждут решительных и твердых слов», а он не может молчать, «пока в тюрьмах сотни невинных людей, пока сотни тысяч подвергаются репрессиям, увольнениям, остаются в вынужденной эмиграции».

Поэтому 25 марта (на День Воли) НАУ «начинает протестную весну».

«Мы объявляем акцию «Пульс нашей воли», – заявил Латушко.

Он рассказал, что данная акция будет состоять из двух этапов:

  • подготовки дворов ко Дню Воли,
  • уличных акций 25 марта.

Подробную информацию об акции собираются озвучить в скором будущем.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста, формат которых позже изменился на «дворовой» - люди собирались в своих дворах и проводили марши по районам. Протесты сопровождались арестами, только за первую неделю после выборов  были задержаны порядка 7 тысяч человек.

 
 
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Глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко обратился к белорусам с призывом не становиться в колонны 25 марта и анонсировал новую акцию «Пульс...
 
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