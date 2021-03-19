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Награждение победителей состоится в Минском зоопарке в Международный день птиц - 1 апреля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минском зоопарке объявлен конкурс к Международному дню птиц Креативные дома для птиц. Настоящий весенний конкурс на лучший скворечник стартовал в Минском зоопарке. Искусственные гнезда должны быть безопасными для пернатых...

Креативные дома для птиц. Настоящий весенний конкурс на лучший скворечник стартовал в Минском зоопарке. Искусственные гнезда должны быть безопасными для пернатых и сделаны из натуральных материалов. Их размеры разные в зависимости от того, для какой птицы они подготовлены. В соревновании участвуют все желающие разных возрастов. Работы Минский зоопарк будет принимать ежедневно до 25 марта.Домики для птиц можно будет увидеть на выставке, организованной на центральной аллее зоопарка.