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В Минском зоопарке объявлен конкурс к Международному дню птиц
19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКреативные дома для птиц. Настоящий весенний конкурс на лучший скворечник стартовал в Минском зоопарке. Искусственные гнезда должны быть безопасными для пернатых и сделаны из натуральных материалов. Их размеры разные в зависимости от того, для какой птицы они подготовлены. В соревновании участвуют все желающие разных возрастов. Работы Минский зоопарк будет принимать ежедневно до 25 марта.
Награждение победителей состоится в Минском зоопарке в Международный день птиц - 1 апреляДомики для птиц можно будет увидеть на выставке, организованной на центральной аллее зоопарка.
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Креативные дома для птиц. Настоящий весенний конкурс на лучший скворечник стартовал в Минском зоопарке. Искусственные гнезда должны быть безопасными для пернатых...
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