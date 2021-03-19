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В Минском зоопарке объявлен конкурс к Международному дню птиц

19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Креативные дома для птиц. Настоящий весенний конкурс на лучший скворечник стартовал в Минском зоопарке. Искусственные гнезда должны быть безопасными для пернатых и  сделаны из натуральных материалов. Их размеры разные в зависимости от того, для какой птицы они подготовлены. В соревновании участвуют все  желающие разных  возрастов. Работы Минский зоопарк будет принимать ежедневно до 25 марта.

Награждение победителей  состоится в Минском зоопарке в Международный день птиц - 1 апреля

Домики для птиц можно будет увидеть на выставке, организованной на центральной аллее зоопарка.

 
 
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Креативные дома для птиц. Настоящий весенний конкурс на лучший скворечник стартовал в Минском зоопарке. Искусственные гнезда должны быть безопасными для пернатых...
 
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