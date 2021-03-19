ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

П. Карназыцкий: Больше всего свободой людей в Беларуси озабочены те, кто белорусов в глаза не видел

19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Больше всего свободой людей в Беларуси озабочены те, кто белорусов в глаза не видел", - таким мнением в эфире нашего телеканала поделился  Павел Карназыцкий. Блогер-политолог стал гостем программы "Скажинемолчи". Павел родом из Беларуси, но 20 лет прожил в Украине. И сегодня особенно переживает за будущее своей страны, так как на примере Майдана  видел,  к чему может привезти уличная демократия.  

За новыми героями проекта следите в телеграм-канале "Скажинемолчи"

Напомним, что полная версия интервью доступна на нашем сайте  tvr.by. Также  у проекта "Скажинемолчи" есть собственный телеграм. Там вы можете оставлять свои комментарии и предлагать новых героев для программы.  

Смотрите также: Гости программы"Скажинемолчи"
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Больше всего свободой людей в Беларуси озабочены те, кто белорусов в глаза не видел", - таким мнением в эфире нашего телеканала поделился  Павел Карназыцкий....
 
Новости дня
Новости общества
 
Безымянные улицы Минска получили названия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by