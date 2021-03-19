Источник материала: БT

За новыми героями проекта следите в телеграм-канале "Скажинемолчи"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так П. Карназыцкий: Больше всего свободой людей в Беларуси озабочены те, кто белорусов в глаза не видел "Больше всего свободой людей в Беларуси озабочены те, кто белорусов в глаза не видел", - таким мнением в эфире нашего телеканала поделился Павел Карназыцкий....

"Больше всего свободой людей в Беларуси озабочены те, кто белорусов в глаза не видел", - таким мнением в эфире нашего телеканала поделился Павел Карназыцкий. Блогер-политолог стал гостем. Павел родом из Беларуси, но 20 лет прожил в Украине. И сегодня особенно переживает за будущее своей страны, так как на примере Майдана видел, к чему может привезти уличная демократия.Напомним, что полная версия интервью доступна на нашем сайте tvr.by. Также у проекта "Скажинемолчи" есть собственный телеграм. Там вы можете оставлять свои комментарии и предлагать новых героев для программы.