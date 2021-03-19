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П. Карназыцкий: Больше всего свободой людей в Беларуси озабочены те, кто белорусов в глаза не видел
19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Больше всего свободой людей в Беларуси озабочены те, кто белорусов в глаза не видел", - таким мнением в эфире нашего телеканала поделился Павел Карназыцкий. Блогер-политолог стал гостем
За новыми героями проекта следите в телеграм-канале "Скажинемолчи"Напомним, что полная версия интервью доступна на нашем сайте tvr.by. Также у проекта "Скажинемолчи" есть собственный телеграм. Там вы можете оставлять свои комментарии и предлагать новых героев для программы.
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"Больше всего свободой людей в Беларуси озабочены те, кто белорусов в глаза не видел", - таким мнением в эфире нашего телеканала поделился Павел Карназыцкий....
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