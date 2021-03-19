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Почтить каждого! По всей стране проходят акции памяти жертв гитлеровских карателей

19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Памятные акции в эти дни проходят по всей стране. Возле каждого мемориального комплекса и маленького обелиска  живые цветы и лампадки. Люди наводят порядок на местах боевой славы и  главное  помнят тех, кто добывал мирное небо для нас. 20 марта всех соберет мемориальный комплекс Ола в Гомельской области.

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Место, где в 1944 году фашисты уничтожили 1758 человек, из них 950 детей. Деревня Борки Могилевской области. В 1942 году ее постигла участь Хатыни. Ее сожгли вместе с жителями, как и 6 прилегающих поселков. Такая судьба настигла многие деревни Беларуси. Деревня Шуневка Витебской области, Дремлево  Брестской. Вспомнят невинных жертв фашизма и у мемориала Брицаловичи, в Красном Бору -   детям -  жертвам войны,  а также у мемориала Шауличи и комплекса Тростенец. 
   
Памятные места Беларуси:

В деревне Борки  откроют обновленный мемориал

Мемориал Шуневка - символ мужества и ненависти к войне

Мемориальный комплекс "Тростенец"
 
 
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Памятные акции в эти дни проходят по всей стране. Возле каждого мемориального комплекса и маленького обелиска  живые цветы и лампадки. Люди наводят порядок на...
 
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