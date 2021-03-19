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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почтить каждого! По всей стране проходят акции памяти жертв гитлеровских карателей Памятные акции в эти дни проходят по всей стране. Возле каждого мемориального комплекса и маленького обелиска живые цветы и лампадки. Люди наводят порядок на...

Памятные акции в эти дни проходят по всей стране. Возле каждого мемориального комплекса и маленького обелиска живые цветы и лампадки. Люди наводят порядок на местах боевой славы и главное помнят тех, кто добывал мирное небо для нас. 20 марта всех соберет мемориальный комплекс Ола в Гомельской области.Место, где в 1944 году фашисты уничтожили 1758 человек, из них 950 детей. Деревня Борки Могилевской области. В 1942 году ее постигла участь Хатыни. Ее сожгли вместе с жителями, как и 6 прилегающих поселков. Такая судьба настигла многие деревни Беларуси. Деревня Шуневка Витебской области, Дремлево Брестской. Вспомнят невинных жертв фашизма и у мемориала Брицаловичи, в Красном Бору - детям - жертвам войны, а также у мемориала Шауличи и комплекса Тростенец.