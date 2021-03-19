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Почтить каждого! По всей стране проходят акции памяти жертв гитлеровских карателей
19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПамятные акции в эти дни проходят по всей стране. Возле каждого мемориального комплекса и маленького обелиска живые цветы и лампадки. Люди наводят порядок на местах боевой славы и главное помнят тех, кто добывал мирное небо для нас. 20 марта всех соберет мемориальный комплекс Ола в Гомельской области.
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