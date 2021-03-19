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Митинг в память об узниках лагеря Озаричи
19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПамятное мероприятие прошло и в Озаричах.
В этот день ровно 77 лет назад советские войска освободили лагерь смертиНа его месте сегодня почтили память погибших узников. У мемориала собрались те, кто прошел ужасы фашистских лагерей, молодое поколение, представители общественных организаций, неравнодушные жители района.
Николай Межохин, узник концлагеря Озаричи: "Мама умерла в лагере, бабушка, дедушка остался. Вот я всегда возмущаюсь на этих, особенно молодежь, которая ходит на манифесты. Сейчас молодые говорят: вот вам, старикам, лишь бы не было войны! А ведь если не будет войны, то будет все! А будет война - не будет ничего".
Дарья Грамович, жительница г. Калинковичи: "Нужно передавать это следующим поколениям для того, чтобы не повторялись прошлые ошибки. Это последнее поколение, которое знает и видит ветеранов в живую. А нам остается только передать своим будущим детям то, что были эти отважные люди, что они защищали нашу Родину и нужно ее беречь такой, какая она есть".
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Памятное мероприятие прошло и в Озаричах. В этот день ровно 77 лет назад советские войска освободили лагерь смерти На его месте сегодня почтили память...
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