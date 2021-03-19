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В этот день ровно 77 лет назад советские войска освободили лагерь смерти

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Митинг в память об узниках лагеря Озаричи Памятное мероприятие прошло и в Озаричах. В этот день ровно 77 лет назад советские войска освободили лагерь смерти На его месте сегодня почтили память...

Памятное мероприятие прошло и в Озаричах.На его месте сегодня почтили память погибших узников. У мемориала собрались те, кто прошел ужасы фашистских лагерей, молодое поколение, представители общественных организаций, неравнодушные жители района.в истории Гомельского региона стали синонимом жестокости и нечеловеческих испытаний. В концлагере содержались свыше 50 тысяч человек. В основном старики, дети, инвалиды и женщины. Среди них около 7 тысяч были больны тифом. Количество погибших по подсчетам историков колеблется в районе 20 тысяч. Участники акции возложили к мемориалу цветы в память о тысячах мирных жителей, погибших на этом месте.