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Благоустройство и озеленение столицы

19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большие планы по благоустройству столицы.  Более 600 модулей для раздельного сбора мусора установят в Минске в этом году. Новые мобильные контейнерные площадки не просто выглядят более эстетично  - увеличивают переработку вторичного сырья. Кстати, благоустройству дворов в этом году особое внимание. В  рамках месяца по наведению порядка сейчас ремонтируют пешеходные дорожки и убирают зеленые зоны.

Благоустройство и озеленение столицы


Запланировано высадить более 4 тысяч деревьев и 13 тысяч кустов

На сайте примут все заявки, предложат и материал для посадки. Кстати, только в прошлом году в рамках акции "Зеленый двор вместе!" в столице появились почти 50 тысяч новых насаждений.

 
Теги: Минск
 
 
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Большие планы по благоустройству столицы.  Более 600 модулей для раздельного сбора мусора установят в Минске в этом году. Новые мобильные контейнерные площадки не...
 
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