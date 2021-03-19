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Благоустройство и озеленение столицы
19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольшие планы по благоустройству столицы. Более 600 модулей для раздельного сбора мусора установят в Минске в этом году. Новые мобильные контейнерные площадки не просто выглядят более эстетично - увеличивают переработку вторичного сырья. Кстати, благоустройству дворов в этом году особое внимание. В рамках месяца по наведению порядка сейчас ремонтируют пешеходные дорожки и убирают зеленые зоны.
Запланировано высадить более 4 тысяч деревьев и 13 тысяч кустовНа сайте примут все заявки, предложат и материал для посадки. Кстати, только в прошлом году в рамках акции "Зеленый двор вместе!" в столице появились почти 50 тысяч новых насаждений.
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Большие планы по благоустройству столицы. Более 600 модулей для раздельного сбора мусора установят в Минске в этом году. Новые мобильные контейнерные площадки не...
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