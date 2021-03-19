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Жертв нацизма вспоминают в Пуховичском районе

19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Патриотическая акция "Память" продолжает объединять белорусов. Сегодня жертв нацизма вспоминают в Пуховичском районе. Почтить память погибших к памятнику сожженным жителям деревни Березянка приехала молодежь и представители Белорусского союза женщин. 

Эту маленькую лесную деревню еще называют сестрой Хатыни

Даты рождения у них разные, а вот год смерти один. В 1943 году здесь в охваченном пламенем сарае оборвались 43 жизни, в том числе  детей. На месте, где когда-то были 19 домов и жили 80 местных жителей, установлен обелиск с именами ее погибших в огне жителей. У братской могилы прошел митинг-реквием. Участники акции  возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.

 
 
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Патриотическая акция "Память" продолжает объединять белорусов. Сегодня жертв нацизма вспоминают в Пуховичском районе. Почтить память погибших к памятнику...
 
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