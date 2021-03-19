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Прогноз погоды на 20 марта
19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация. Погоду в Беларуси будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса.
Внимание!
20 марта (суббота) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
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Синоптическая ситуация. Погоду в Беларуси будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса. Внимание! 20 марта (суббота) на отдельных участках...
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