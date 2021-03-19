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Погода в выходные: туман, гололедица и мокрый снег
19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТуман, гололедица и мокрый снег. Такая погода ожидает белорусов в выходные. Ночью столбик термометра может опускаться до минус 10, а днем повышаться до плюс 5. Такая ненастная погода сохранится и на следующей неделе.
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Туман, гололедица и мокрый снег. Такая погода ожидает белорусов в выходные. Ночью столбик термометра может опускаться до минус 10, а днем повышаться до плюс 5. Такая...
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