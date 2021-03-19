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Интеллектуальная молодежь - от smart-инициативы к smart-городу

19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Создание умных городов, формирование и внедрение передовых разработок в сферу образования, медицины, производства. Такие темы стали основными на научно-практическом форуме в Глубоком.

Молодежь встретилась с представителями власти различных сфер

Одна из ключевых целей мероприятия - дать возможность молодому поколению с его собственными взглядами наравне со старшими  включиться в работу по реализации приоритетов и основных направлений развития страны. Свое приветствие участникам форума  направил и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.
 
 
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Создание умных городов, формирование и внедрение передовых разработок в сферу образования, медицины, производства. Такие темы стали основными на...
 
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