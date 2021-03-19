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Интеллектуальная молодежь - от smart-инициативы к smart-городу
19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоздание умных городов, формирование и внедрение передовых разработок в сферу образования, медицины, производства. Такие темы стали основными на научно-практическом форуме в Глубоком.
Молодежь встретилась с представителями власти различных сферОдна из ключевых целей мероприятия - дать возможность молодому поколению с его собственными взглядами наравне со старшими включиться в работу по реализации приоритетов и основных направлений развития страны. Свое приветствие участникам форума направил и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.
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Создание умных городов, формирование и внедрение передовых разработок в сферу образования, медицины, производства. Такие темы стали основными на...
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