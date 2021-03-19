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Начался прием заявок на конкурс инвестпроектов малого бизнеса

19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Начался прием заявок на конкурс инвестпроектов малого бизнеса. Очередное состязание для тех, у кого есть свое дело, проводит Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. Малый бизнес сможет рассчитывать на финансовую поддержку при реализации проектов по созданию, развитию, расширению производства товаров и услуг, реализации экспортно-ориентированной, импортозамещающей продукции, а также внедрению новых технологий, проектов по производству продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение. Размер господдержки - до 232 тысяч рублей в виде займа. Такая же сумма предусмотрена при предоставлении имущества на условиях лизинга. Срок приема заявок до конца марта. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства экономики.

 
 
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Начался прием заявок на конкурс инвестпроектов малого бизнеса. Очередное состязание для тех, у кого есть свое дело, проводит Белорусский фонд финансовой поддержки...
 
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