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На заседании Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ рассмотрены опросы национальной безопасности

19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вмешательство  в избирательные процессы, национальная и информационная безопасность. Эти и другие вопросы сегодня обсудили на заседании Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ. Как заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Рачков, в прошлом году отмечались  нападки отдельных государств в избирательные процессы нашей страны. Через информационные ресурсы и социальные сети такие структуры пытались создать атмосферу и убедить общественность  о недемократическом характере избирательных систем в странах ОДКБ.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы наблюдали в 2020 году, в начале 2021 года. Состоялись выборы и в Казахстане, и в Кыргызстане. И мы готовим заявление, которое будет рассматриваться Советом Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое состоятся в мае в Душанбе. Я уверен, что делегации рассмотрят это заявление и обсудят возможные меры по противодействию этим явлениям".

Также отмечается, что сегодня все чаще используется политическая цензура, таким образом прямо и косвенно влияя на избирательные процессы. 

 
 
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Вмешательство  в избирательные процессы, национальная и информационная безопасность. Эти и другие вопросы сегодня обсудили на заседании Постоянной комиссии...
 
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