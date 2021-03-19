|
На заседании Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ рассмотрены опросы национальной безопасности
19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВмешательство в избирательные процессы, национальная и информационная безопасность. Эти и другие вопросы сегодня обсудили на заседании Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ. Как заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Рачков, в прошлом году отмечались нападки отдельных государств в избирательные процессы нашей страны. Через информационные ресурсы и социальные сети такие структуры пытались создать атмосферу и убедить общественность о недемократическом характере избирательных систем в странах ОДКБ.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы наблюдали в 2020 году, в начале 2021 года. Состоялись выборы и в Казахстане, и в Кыргызстане. И мы готовим заявление, которое будет рассматриваться Советом Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое состоятся в мае в Душанбе. Я уверен, что делегации рассмотрят это заявление и обсудят возможные меры по противодействию этим явлениям".
Также отмечается, что сегодня все чаще используется политическая цензура, таким образом прямо и косвенно влияя на избирательные процессы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ рассмотрены опросы национальной безопасности
Вмешательство в избирательные процессы, национальная и информационная безопасность. Эти и другие вопросы сегодня обсудили на заседании Постоянной комиссии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)