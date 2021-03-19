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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На заседании Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ рассмотрены опросы национальной безопасности Вмешательство в избирательные процессы, национальная и информационная безопасность. Эти и другие вопросы сегодня обсудили на заседании Постоянной комиссии...

Вмешательство в избирательные процессы, национальная и информационная безопасность. Эти и другие вопросы сегодня обсудили на заседании Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ. Как заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Рачков, в прошлом году отмечались нападки отдельных государств в избирательные процессы нашей страны. Через информационные ресурсы и социальные сети такие структуры пытались создать атмосферу и убедить общественность о недемократическом характере избирательных систем в странах ОДКБ.Также отмечается, что сегодня все чаще используется политическая цензура, таким образом прямо и косвенно влияя на избирательные процессы.