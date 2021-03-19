Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До 1 июня на столичных дорогах обновят дорожную разметку После ликвидации критической ямочности на дорогах Минской области специалисты займутся восстановлением дорожной разметки. На столичных артериях ее обновят до 1...

После ликвидации критической ямочности на дорогах Минской области специалисты займутся восстановлением дорожной разметки. На столичных артериях ее обновят до 1 июня. Там, где большой трафик, полосы будут из инновационного материала - холодного пластика и спрей-пластика. По словам специалистов, этот материал имеет ряд преимуществ.Кроме того, сейчас специалисты занимаются ремонтом и настройкой светофоров, а также осмотром дорожных знаков.