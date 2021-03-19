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До 1 июня на столичных дорогах обновят дорожную разметку
19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПосле ликвидации критической ямочности на дорогах Минской области специалисты займутся восстановлением дорожной разметки. На столичных артериях ее обновят до 1 июня. Там, где большой трафик, полосы будут из инновационного материала - холодного пластика и спрей-пластика. По словам специалистов, этот материал имеет ряд преимуществ.
Кроме того, сейчас специалисты занимаются ремонтом и настройкой светофоров, а также осмотром дорожных знаков.
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После ликвидации критической ямочности на дорогах Минской области специалисты займутся восстановлением дорожной разметки. На столичных артериях ее обновят до 1...
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