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В Минской области вопрос номер один - устранение критической ямочности на дорогах
19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНестабильная погода не повод останавливать дорожные работы. В Минской области сейчас устранение критической ямочности - вопрос номер один. Около 4 тысяч квадратных метров покрытия необходимо заменить после суровой зимы. Специальная мобильная асфальтная смесь не теряет своих свойств при перепадах температур и во время транспортировки на большие расстояния по областным магистралям. Ее активно используют для ликвидации повреждений.
Ликвидировать критическую ямочность в Минской области планируют до 1 апреля, если температура воздуха будет стабильной - около нуля.
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Нестабильная погода не повод останавливать дорожные работы. В Минской области сейчас устранение критической ямочности - вопрос номер один. Около 4 тысяч...
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