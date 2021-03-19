ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минской области вопрос номер один - устранение критической ямочности на дорогах

19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Нестабильная погода не повод останавливать дорожные работы. В Минской области сейчас устранение критической ямочности - вопрос номер один. Около 4 тысяч квадратных метров покрытия необходимо заменить после суровой зимы. Специальная мобильная асфальтная смесь не теряет своих свойств при перепадах температур и во время транспортировки на большие расстояния по областным магистралям. Ее активно используют для ликвидации повреждений.

Ликвидировать критическую ямочность в Минской области планируют до 1 апреля, если температура воздуха будет стабильной - около нуля. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нестабильная погода не повод останавливать дорожные работы. В Минской области сейчас устранение критической ямочности - вопрос номер один. Около 4 тысяч...
 
Новости дня
Новости общества
 
Антон Мотолько привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by