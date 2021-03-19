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Антон Мотолько привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу

19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня следствие сообщило - Антон Мотолько привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу. В рамках расследования  прокурором Минска санкционировано постановление о применении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу. В МВД направлены документы для организации его розыска, в том числе межгосударственного, а в компетентные органы переданы материалы о признании телеграм-канала блогера на территории нашей страны экстремистским. В Мининформ  направлены материалы, дабы ограничить доступ к указанному ресурсу. Следователи анализируют данные о взаимоотношении Мотолько с участниками так называемого Координационного совета, представителями других стран и международных организаций в части внутреннего вмешательства в дела Беларуси и подрыва национальной безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня следствие сообщило - Антон Мотолько привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу. В рамках расследования  прокурором Минска санкционировано...
 
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