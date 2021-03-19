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Антон Мотолько привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу
19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня следствие сообщило - Антон Мотолько привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу. В рамках расследования прокурором Минска санкционировано постановление о применении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу. В МВД направлены документы для организации его розыска, в том числе межгосударственного, а в компетентные органы переданы материалы о признании телеграм-канала блогера на территории нашей страны экстремистским. В Мининформ направлены материалы, дабы ограничить доступ к указанному ресурсу. Следователи анализируют данные о взаимоотношении Мотолько с участниками так называемого Координационного совета, представителями других стран и международных организаций в части внутреннего вмешательства в дела Беларуси и подрыва национальной безопасности.
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Сегодня следствие сообщило - Антон Мотолько привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу. В рамках расследования прокурором Минска санкционировано...
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